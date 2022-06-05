‘İşten çıkarmalar başlayacak’ demişti, geri adım attı…

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk önceki gün Tesla'da işe alımların durdurulacağını ve işten çıkarmalara başlanacağını söylerken dün paylaştığı mesajda, "Toplam çalışan sayısı artacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın çalışanlara dair söylemleri tartışma yarattı. Öncesinde işe alımların durdurulacağını ve işten çıkarmalara başlanacağını söyleyen ünlü milyarder, şimdi de “Toplam çalışan sayısı artacak” dedi.

Whole Mars Catalog adlı Twitter hesabı, önümüzdeki 12 ay içerisinde Tesla'da çalışan sayısının artacağını duyurdu. Tweet'e cevap veren Musk, “Toplam çalışan sayısı artacak, ancak maaşlı çalışan sayısı büyük oranda sabit kalacak” dedi.

Musk’ın bu söylemi, yeni istihdam edilecek personelin maaşlı çalışan olmak yerine farklı çalışma modelleriyle istihdam edilebileceğini düşündürttü.

Ancak Musk’un iki gün önce yönetim kadrosuna ya ofise dönmelerini ya da istifa etmelerini söyleyen bir not göndermesi ve “işe alımları durdurun” çağrısı yapmasının ardından yaptığı bu paylaşım kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

‘İŞE ALIMLARI DURDURUN’ DEMİŞTİ

Musk perşembe akşamı, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı da üst düzey yöneticilerine göndermişti.

“Dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun” başlıklı e-postada Musk, “ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin yaklaşık 100 bin çalışanı olduğu tahmin ediliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA KARŞI

Ünlü CEO aynı zamanda geçtiğimiz hafta şirketteki üst düzey personele, ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi. Musk, “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tutmuştu.

Musk’ın uzaktan çalışmaya dair fikirleri ve Tesla’daki çalışma koşulları büyük tartışma konusu olmuştu.

TWITTER’DA DA TARTIŞMA YARATTI

Geçen ay, sosyal medya devini satın almak için Twitter ile görüşmelerde bulunan Musk, bu şirketin uzaktan çalışma politikalarını da hedef almıştı. Ünlü CEO Twitter takipçilerine, şirketin Silikon Vadisi'ndeki merkezini zaten kimse olmadığı için evsizler barınağına dönüştürmek gerekip gerekmediğini sormuştu.

Pandemi sırasında çalışanlara sonsuza kadar evden çalışma seçeneği sunan Twitter yöneticileri, 15 Mart'ta ofisleri yeniden açsa da uzaktan çalışma, çalışanlar için bir seçenek olarak kaldı.

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