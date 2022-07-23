İthal şeker posasına muhtaç ettiler

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra Türkiye bu hale düştü. Şeker ithalatından sonra şimdi de şeker kamışının posası ithal ediliyor. Etil alkol üretmek için dışarıdan şeker kamışı melası ithal edenler gümrük vergisi ödemeyecek.

Erdoğan SÜZER

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Halktan gelen yoğun tepki ve protestolara rağmen kamunun elindeki 10 şeker fabrikasının satılmasının bedeli ağır oldu. Özelleştirme sonrası düşen pancar ve şeker üretiminin yol açtığı açığı kapatmak için yurt dışından 400 bin ton şeker ithal etme kararı alan iktidar, şimdi de şeker üretiminden arta kalan posa halindeki melasın yurt dışından gümrük vergisiz ithal edilmesinin önünü açtı.

İTHAL MELAS

İthalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, alkol derecesi yüzde 80'den fazla olan etil alkol veya alkollü içki üretiminde kullanmak amacıyla yurt dışından şeker kamışı melası ithal edenlerden artık yüzde 20 oranındaki gümrük vergisi alınmayacak. Daha önce de hayvan yemi, maya, aşı, kabartma tozu, ekmek, pasta, kek, bisküvi, mühür güllacı ve pirinç kağıdı gibi ürünleri üretmek için kamış melası ithal edenlerin gümrük vergisi sıfırlanmıştı.

Şeker fabrikaları satılmamış, pancar ve şeker üretimi düşmemiş olsaydı alkolden mayaya, hayvan yeminden kabartma tozuna kadar tüm bu ürünler için Türk çiftçisinin kendi ürettiği pancarın posası kullanılacak, dolayısıyla yurt dışına döviz gitmediği gibi daha yüksek katma değer elde edilecekti.

Yanlış şeker politikası izleniyor

Üretim yetersizliği ve yanlış fiyatlandırma politikaları yüzünden fiyatı kısa süre içerisinde 5-6 kat birden artan şeker fiyatlarını dizginlemek amacıyla yurt dışından 400 bin tona kadar gümrüksüz şeker ithal edilmesi yönünde karar yayımlanmıştı. Şekerden sonra şimdi de şeker üretimi sırasında ortaya çıkan ve hayvan yeminden çeşitli gıda ve alkollü içkilerin üretimine kadar çok farklı alanlarda kullanılan melas için gümrük duvarlarının sıfırlanması şeker politikasındaki yanlışlığı gözler önüne seriyor.

MELAS NEDİR?

Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra geriye kalan ve içinde belli oranda şeker bulunan, hayvan yemi, gübre, maya gibi ürünlerin üretiminde kullanılan posaya melas deniyor.