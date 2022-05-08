İTO Başkanı: Emtia fiyatlarının kısa vadede düşeceğine dair emare yok

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Emtiada ulaşılan fiyatların kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok" dedi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, artan enflasyon, emtia fiyatları ve turizm konularında açıklamalarda bulundu.

Emtia fiyatlarının kısa vadede düşeceğine dair emare görünmediğini belirten Avdagiç enflasyon konusunda ise, “Türkiye’de fiyatların bu kadar hızlı artmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Avdagiç, kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris’te bir araya getiren JEC World Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REALİST OLMAYAN ARTIŞLAR YAPILMAMALI

Avdagiç, dünya çapında artan enflasyonist baskılara yönelik görüşlerinin sorulması üzerine, “Türkiye’de fiyatların bu kadar hızlı artmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyoruz. Burada enflasyondaki hızlı gidişatı dikkate alarak ileriye yönelik realist olmayan artışların yapılmaması gerek” dedi.

Avdagiç, “Bu noktada üreticiden tüketiciye tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Eğer süreci doğru yönetirsek, enflasyonu önce yataya döndürüp sonra düşüşe geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘MARTTA OTELLER DOLDU’

Avdagiç, İstanbul’da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92’yi bulduğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde bile yakalanamadığını kaydetti.

Verilerin, Suudi Arabistan’dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti:

“Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul’da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98’lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada zaten bir problem yok.”

‘ULAŞILAN FİYATLARIN ÇEKİLECEĞİNE DAİR EMARE YOK’

Avdagiç son olarak enerji fiyatları için şu açıklamalarda bulundu:

“Son dönemde herkesin gündeminde iki konu var; elektrik ve doğal gaz faturaları… Birim fiyatlar kısa sürede birkaç katına çıktı ama bu bütün dünyada bu şekilde gerçekleşti.

Önümüzdeki iki çeyrek için petrolde 135 dolar seviyeleri konuşuluyor. Yapılan çalışmalara da baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşının da tetiklemesi ile emtiada ulaşılan fiyatların kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok.” (İHA)

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