İTO Başkanı’ndan asgari ücret çağrısı: Maliyeti beraber üstlenelim

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gündemde olan temmuz ayı asgari ücret zammı tartışmalarına ilişkin "Kamu ile özel sektör bir araya gelerek enflasyon karşısındaki kayıplarının telafisi için beraber adım atmalı" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretteki zammın maliyetini iş dünyası ve devletin birlikte karşılaması gerektiğini söyledi.

İTO’nun Sozcu.com.tr’ye ilettiği yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç asgari ücretteki artışın maliyeti için kamu ve özel sektör beraber adım atması gerektiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gündemde olan Temmuz ayı asgari ücret zammına ilişkin olarak, “Asgari ücrette yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Avdagiç, “İstanbul’daki 900 bin işletmenin, iş yerlerinin en az 4’te üçünün, yani 675 bininin yenilenmesi lazım. Kentsel dönüşüm derken hep konutu konuşuyoruz. Halbuki burada çok hızlı bir şekilde sanayi çarşılarının, iş merkezlerinin, fabrikaların dönüşümünü de radarımıza almamız lazım” dedi.

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