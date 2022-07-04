Japon bankadan korkutan uyarı: Büyük ekonomiler resesyona giriyor

Japon bankacılık devi Nomura, önümüzdeki 12 ay içinde Euro bölgesi, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Kanada'nın ABD ile birlikte resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Japon bankacılık devi Nomura’nın raporuna göre, merkez ülkelerde sıkılaşan para politikaları ve artan yaşam maliyetleri küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacak. Bankaya göre Euro bölgesi, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Kanada da ABD ile birlikte resesyona girecek.

Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılan resesyon, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının periyodik olarak iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesine deniyor.

Bankanın ekonomistleri Rob Subbaraman ve Si Ying Toh tarafından hazırlanan notta, merkez bankalarının gerçekleştirdikleri faiz artışlarının resesyona sebep olacağı belirtilirken enflasyon tehlikesinin de sürdüğüne dikkat çekildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in aktardığı raporda ayrıca merkez bankaları da topa tutuldu. Ekonomistler, merkez bankalarının 2023’te faiz oranlarını düşürmeden önce büyümeyi feda edeceğini ancak sıkılaştırma politikasının yanında çok fazla hata yapıldığını belirtti.

ENFLASYON UYARISI

Raporda, “Küresel ekonomik büyümenin senkronize bir yavaşlamaya girdiğine dair işaretler artıyor ve ülkelerin artık büyüme için ihracattaki toparlanmaya güvenemeyecekleri anlamına geliyor. Bu da bizi birden fazla durgunluk tahmini açıklamaya sevk etti” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte notta, emtialarda yaşanan fiyat baskılarının hizmet kalemlerine, kiralara ve ücretlere yayılması nedeniyle yüksek enflasyonun sürmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

HANGİ ÜLKE NASIL ETKİLENECEK?

Ekonomistler ABD’de 5 çeyreklik küçük ama uzun bir durgunluk öngörürken Avrupa’da ise Rus doğalgazının kesilmesi halinde ekonomik sorunların derinleşebileceğini belirtti. Nomura uzmanları hem ABD hem de Euro bölgesi ekonomilerinin 2023’te yüzde 1 küçüleceği yönünde tahminde bulundu.

Japonya’nın devam eden politika desteği nedeniyle en hafif durgunluğuna sahip olan ülke olarak kalacağını belirten uzmanlar Avustralya, Kanada ve Güney Kore gibi orta büyüklükteki ekonomiler için faiz oranlarında yaşanan artışların konut çöküşlerini tetikleyebileceğini ifade etti. Uzmanlara göre böyle bir durumda bu tür ekonomiler tahmin edilenden daha derin bir durgunluk riski içine girebilir.

Ekonomistler Çin’in ise tamamen ayrıksı politikalar izlediğini belirterek Çin ekonomisi için bu tür bir sorunu şimdilik öngörmediklerini ifade etti.

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