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Japonya’da beklentileri aşan büyüme

Japon ekonomisi, bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüme gösterdi.

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Japonya’da beklentileri aşan büyüme

Japon ekonomisi, bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüme gösterdi.

Kabine Ofisi, daha önce “ön verilerde yüzde 2,2 büyüme” olarak açıkladığı rakamı yüzde 3,5 olarak güncelledi.

Güncel istatistiğe göre, Japonya ekonomisi 2022 mali yılı nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüdü.

Ekonomistler yüzde 2,9’luk bir büyüme bekliyordu.

EKONOMİK FAALİYET HIZ KAZANDI

Enflasyona göre düzenlenen reel bazda gayrisafi yurt içi hasıla, çeyrek dönem bazlı yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Bu oran daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik faaliyetlerin, Kovid-19 kaynaklı sınırlamaların hafiflediği bu dönemde hız kazandığına işaret edildi.

Söz konusu dönemde sermaye harcamaları yüzde 2, özel tüketim yüzde 1,2 artış gösterdi. (AA)

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