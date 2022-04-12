Japonya’da toptan eşya enflasyonu rekor seviyeye yaklaştı

Japonya'da mart ayında toptan fiyatlar öngörülen yüzde 9.3 seviyesini aşarak geçen yıla göre yüzde 9.5 yükseldi. Artan maliyetler tüketici fiyatları endeksinin yükselerek yüzde 2 civarına yaklaşmasına neden oldu.

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Japonya’da toptan fiyatlar mart ayında Ukrayna’daki kriz ve yendeki değer kaybının petrol ve ham madde fiyatlarının yükselmesine neden olmasıyla rekor seviyeye yaklaştı.

Buna göre, mart ayında toptan fiyatlar öngörülen yüzde 9.3 seviyesini aşarak geçen yıla göre yüzde 9.5 yükseldi. Artan maliyetler tüketici fiyatları endeksinin yükselerek yüzde 2 civarına yaklaşmasına neden oldu.

Yen’de görülen değer kaybı, ithalat fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve şirketlere zarar verdi.

Bugün yayımlanan bu verilere göre, rekor seviyeye yaklaşan toptan fiyatlar ithalata önemli ölçüde bağımlı olan Japonya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı güçlükleri artırdı.

Analistler, artan toptan fiyatların tüketici enflasyonunu merkez bankasının yüzde 2 hedefine yaklaştırsa da hâlâ salgından toparlanmakta olan ekonomiye zarar verebileceğini belirtiyor.

1982’DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYE

Veriler, şirketlerin birbirlerine sunduğu hizmet ve ürünler için fiyatlamalarını ölçen CGPI endeksinin geçen yıla göre yüzde 9.5 yükseldiğini gösterdi. Endeks şubat ayında ise yüzde 9.7 artarak rekor hızda yükselmişti.

CGPI mart ayında yüzde 9.5 yükselerek, yüzde 9.3 olan piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) mart ayında kaydedilen 112 seviyesinin Aralık 1982’den bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu ifade etti. (REUTERS)

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