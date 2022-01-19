Kahramanmaraş’taki patlama petrol fiyatlarını yükseltti

Irak'tan Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattında dün gece meydana gelen patlama sonrasında petrol fiyatları yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraşta’ki Irak-Türkiye boru hattında dün gece yaşanan patlama, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Günlük yaklaşık 450 bin varillik petrol transferi dururken, 7 yılın zirvesindeki Brent tipi ham petrol fiyatları çarşamba gününe yüzde 1’i aşan yükselişle başladı ve 89 doları gördü.

Petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle beraber yükselirken Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yaşanan patlama ile arz sorunlarına bir yenisi eklenmiş oldu.

BOTAŞ: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır.”

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