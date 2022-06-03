Kamu arazileri milyar milyar özelleştiriliyor

Kamuya ait taşınmazlar özelleştirme yoluyla satılmaya devam ediyor. Çankaya, Çeşme, Seferihisar, Aliağa, Kuşadası, Manavgat ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu yerlerde değerli araziler ve yapıların bir kısmı milyarlarca liraya satıldı. Yeni satışlar için bazı arazilerin imar planları değiştirildi.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı, özelleştirme yoluyla kamu arazilerini ve üzerindeki yapıları haraç mezat satıyor. Son olarak çoğu Ege ve Akdeniz sahillerinde, Ankara Çankaya, İstanbul Halkalı’daki, Hazine, SGK, EÜAŞ ve Şeker Fabrikaları’na ait çok sayıda arazilerin satıldığı açıklandı.

Ayrıca, Özelleştirme İdaresi tasarrufuna bırakılan bazı arazilerde de satışı öncesi imar planları değiştirildi.

İŞTE SATIŞI GERÇEKLEŞEN TAŞINMAZLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla onaylanan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan satış kararları şöyle:

SÖĞÜTÖZÜ’NDE 25 DÖNÜM: Hazine’ye ait Ankara Söğütözü’ndeki 24 bin 936 metrekare taşınmaz ihaleyle Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifi’ne 533 milyon TL’ye satıldı.

MAMAK’TA 26 DÖNÜM: Hazine’ye ait Ankara Mamak’taki 25 bin 845 metrekare taşınmaz Yükselen Koleji’ne 126 milyon 500 bin TL’ye satıldı.

ÇEŞME’DE 8 DÖNÜM: Hazine’ye ait İzmir Çeşme’de bulunan 7 bin 878 metrekare taşınmaz 101 milyon TL’ye Alares Elektrik’e satıldı.

ÇEŞME’DE 6 DÖNÜM: Hazine’ye ait İzmir Çeşme’deki 6 dönüm arazi 71 milyon 500 bin TL’ye Alares Elektrik’e satıldı.

İSTANBUL’DA 15 DÖNÜM: Hazine adına kayıtlı İstanbul Halkalı’daki 14 bin 17 metrekare alanın, 390 milyon liraya Kiler Gayrimenkul Yatırım Şirketi’ne satılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla karar verildi.

ADANA’DA 4 MİLYON METREKARE 2.1 MİLYAR: Hazine’ye ait Adana Yumurtalık’ta iki 4 milyon 58 bin metrekare yüzölçümlü 116 adet parselin/hissenin ve bu parseller üzerindeki yapıların 2 milyar 139 milyon TL bedelle SASA Polyester Sanayi şirketine satılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla karar verildi.

SATIŞ ÖNCESİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

ANTALYA’DA OTEL ARAZİSİ: Hazine’ye ait Antalya Manavgat Çolaklı Mahallesi’ndeki 870 ada 1 parsele ilişkin “Otel alanı Rekreasyon Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliklerinin onaylanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla karar verildi.

KUŞADASI’NDA TİCARET TURİZM ALANI: Mülkiyeti SGK’ya ait Aydın Kuşadası Soğucak Mahallesi’ndeki 455 ada 1 parsele ilişkin, “Ticaret-Turizm Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak yapılan imar plan değişikliklerinin onaylanmasına Erdoğan’ın imzasıyla karar verildi.

DENİZLİ’DE TİCARET TURİZM ALANI: Mülkiyeti, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Denizli Acıpayam’daki 523 ada 16 ve 17 parsel’deki alanların, “Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Terminal (Otogar), Trafo Alanı, Park ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliklerinin onaylanmasına Erdoğan’ın imzasıyla karar verildi.

SEFERİHİSAR’DA TİCARET-TURİZM ALANI: Hazine’ye ait İzmir Seferihisar’daki 5188 ada 1 parseldeki arazilerin, “Ticaret Turizm Alanı, Park Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak düzenlenen plan değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

ALİAĞA’DA SANAYİ ALANI: Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye ait İzmir Aliağa’daki 982 ada 3 parseldeki ve mülkiyeti Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ‘ye kayıtlı 4 parseldeki taşınmazalra ilişkin, “Sanayi Tesis alanı, (E:0.40; Y ençok: Teknoloji Gereği) Teknik altyapı Alanı ve Yol” kullanım kararları getirilmesineyönelik plan değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

ESKİŞEHİR’DE GELİŞME KONUT ALANI: Mülkiyeti Hazine’ye ait Eskişehir Tepebaşı’ndaki 11195 ada 1 parsele ilişkin “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Konut Alanı, Okul alanları, Sağlık Tesis Alanı, Cami, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı ” kullanım kararlarına ilişkin plan değişiklikleri Erdoğan tarafından onaylandı.

KARATAŞ’TA TİCARET TURİZM ALANI: Hazine’ye ait Adana Karataş’taki iki parsele ilişkin “Ticaret-Turizm Konut Alanı Trafo Alanı, Park, Yol ve Kumsal” kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliklerine yapılan itirazların reddedilmesine Erdoğan’ın onayıyla karar verildi.

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