Kanunsuz formül çöktü

Prof. Doğan Kantarcı, tartışma yaratan kanunsuz düzenleme ile taşınacak zeytin ağaçlarının hepsinin öleceğini ifade etti.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin kömürle çalışan termik santrallerin talebi üzerine çıkardığı kanunsuz yönetmelikle zeytin ağaçlarını başka yerlere taşıma vaadi, bilime aykırı bulundu. Doğabilimci Prof. Doğan Kantarcı, zeytin ağaçlarının bulundukları yerlerden başka alanlara taşınmaları halinde hepsinin ölebileceğini bildirdi. Kanunsuz yönetmeliğin ‘kişiye özel' ifadelerle çıkarıldığını belirten Kantarcı, zeytin ağaçlarının sökülme sırasında kılcal damarları durumundaki bağlarının kopacağını söyledi.

İNCE KÖKLERİ KOPAR

Kantarcı, hazırladığı 29 sayfalık raporunda, zeytin ağaçlarının niçin taşınamayacağını bilimsel verilerle sıraladı. Zeytinliklerin genelde kireç taşından oluşmuş topraklarda yetiştiğini, eğimli arazideki zeytinliklerin ise orman alanındaki yabani zeytin ağaçlarının ve delicelerin aşılanması ile kazanıldığını belirten Prof. Kantarcı, “Taşlı ve taşların arasında köklerin geliştiği bir arazide zeytin ağaçlarını söküp, taşımak mümkün değildir. Aksi halde sökme sırasında, ağacın topraktan su ve besin maddesi almasını sağlayan ince kökleri kopar. Ne yönetmelikle gündeme gelen Akbelen'in ne de başka bir yerin, hiçbir yere zeytini taşınamaz, taşınırsa ölür” tespitinde bulundu.

Kişiye özel düzenleme olamaz

Prof. Doğan Kantarcı, kanuna aykırı olarak çıkarılan yönetmelikte zeytinliklerin sökülmesi, taşınması ve maliyetlerin üstlenilmesi konusunda ‘kişilere' atıf yapıldığına da dikkat çekerken, bu ifadelerle belirli kişiler ve şirket sahiplerini işaret edildiğini söyledi. Kantarcı, “Kişiye özel düzenleme yapılamaz. Ne yazık ki yönetmelikteki ifadeler düzenlemenin kişiye özel çıkarıldığını gösteriyor” dedi. Yönetmeliği uygulamaya kalkışanların suç işlemiş olacağını dile getiren Kantarcı, zeytinliği taşıyacak uygun alanların kalmadığını, olanların zaten zeytinlik yapıldığını belirtti.