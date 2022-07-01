Kanunsuz vergiyle halkın cebinden para çalıyorlar

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ek bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te sert tartışmalar yaşandı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, iktidarın kanunsuz vergiyle halkın cebinden enflasyon yoluyla para çaldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin rahat tavırları dikkat çekti.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'nin hazırladığı ek bütçe yasa teklifi sert tartışmaların ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konu hakkında konuşan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, iktidarın kanunsuz vergiyle halkın cebinden enflasyon yoluyla para çaldığını söyledi.

NEBATİ'YE ZOR SORULAR

İktidarın vergi oranlarını artırmadan vergi gelirini artırmakla övündüğünü ifade eden Yılmaz, trilyonlara ulaşan ek vergi gelirlerinin enflasyon yoluyla vatandaşın cebinden rızası ve bilgisi olmadan adeta çalınan paralar olduğunu belirtti.

SEN HİÇ YALIN AYAK İŞ ARADIN MI?

Bütçeye hayır oyu veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ağa çocuğu ve şirket patronu olması nedeniyle halkın yaşadığı enflasyonu anlayamadığını belirtti. Baş, “Sayın Bakan, sen hiç yalınayak iş aradın mı, çocuğuna ekmek veremeden okula gönderdin mi, kira ödemenin derdini yaşadın mı?” diye sordu.

“SARAY VE PATRONLAR DÜŞÜNÜLEREK İŞ YAPILIYOR”

İktidarın ‘beceriksiz' olmadığını, atılan her adımın varlıklıların daha varlıklı olması için bilinçli atıldığını söyleyen Baş, “Geride kalan 6 ayda zenginleşen bir işçi gördünüz mü? Durumu daha iyi hâle gelen bir köylü, bir emekli var mı? ‘Daha mutluyum' diyen bir genç gösterebilir misiniz? Ne yaparsanız planlayarak, sarayı düşünerek, patronları düşünerek yapıyorsunuz” dedi.

Baş: Enflasyonun altında ezilmediğin için bilmezsin

Ek bütçe hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sorular yönelten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Nebati'nin hiç maddi sıkıntı çekmediğini anlatarak aldığı kararlara tepki gösterdi. Baş, “Enflasyonun altında ezilmenin ne demek olduğunu da bilmezsin, bilseydin bu bütçeyi buraya getirmezdin” dedi.