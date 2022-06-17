Kapanan şirket sayısı mayısta yüzde 259,7 arttı

TOBB verilerine göre, mayıs ayında 2 bin 54 şirket kapandı. Yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 7 bin 597'yi buldu. Mayıs 2022'de kapanan şirket sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 259,7 oranında artmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Mayıs’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında 2 bin 54 şirket kapandı. Yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 7 bin 597’yi buldu.

Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 259,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 122,2 yükseldi.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,3 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 26,6 azaldı. 2022’nin ilk 5 ayında ise, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 74, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 128,1 oranında arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AYLIK BAZDA AZALDI

TOBB verilerine göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.

Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.

2022’nin ilk 5 ayında ise 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,4 azaldı.

EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Öte yandan, Mayıs 2022'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 210'u ticaret, 1.420'si imalat ve 1.025'i inşaat sektöründe kuruldu.

Mayıs 2022'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 656'sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323'ü inşaat, 186'sı imalat sektöründe yer aldı.

Mayıs ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 708'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 278'i inşaat 264'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171'i inşaat, 133'ü imalat sektöründe olduğu belirtildi.

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