FT: Karl Marx okuyan daha kolay iş buluyor

Çin'de Marksizm eğitimlerine giderek daha fazla ağırlık verilirken, Marksizm mezunlarının iş olanakları da giderek artıyor.

Sozcu.com.tr

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Çin'de son yıllarda ideolojik eğitimin ağırlığı artırılırken, İngiliz Financial Times gazetesi bu konuda dikkat çeken bir habere imza attı.

Çin'de son yıllarda Marksizm eğitimi almamış üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığına dikkat çekilen haberde, ülkenin önde gelen iş arama sitelerinden Yingjiesheng'de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre Marksizm eğitimi şartı gerektiren iş ilanlarının sayısında yüzde 20'lik artış olduğu belirtildi.

KAMUDA VE ÖZELDE MARKSİZM UZMANI ARANIYOR

Çin'de resmi ideoloji olmasına rağmen Marksizmin on yıllarca öğrenciler için geri planda kaldığı ancak Şi Cinping'in devlet başkanı koltuğuna oturmasıyla birlikte eğitimde Marksist teorinin ağrılığının artırıldığı aktarılan haberde, Marksizm uzmanlarının kamuda ve özel sektörde aranan kişiler haline geldiği vurgulandı.

Analistler, Marksizm mezunlarının popülaritesinin, Çin’in ABD ile rekabeti yoğunlaşmasıyla ve iki ülkenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden pandemi yönetimine kadar her şeye radikal olarak farklı yaklaşımlar benimsemesiyle birlikte Başkan Şi’nin ideolojik eğitimi güçlendirme çabalarının yansıması olduğuna işaret etti.

ABD'de bulunan New York Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Ming Şia, “Başkanın amacı, tüm nüfusun beynini yıkamak için düşünce polislerini eğitmek” dedi.

Şİ CİNPİNG DÖNEMİNDE TABLO DEĞİŞTİ

FT, Çin'de Marksizm eğitimi veren üniversitelerin, Karl Marx tarafınan geliştirilen felsefeyi, Şi Cinping ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedung'un yorumladığı haliyle öğrencilere öğrettiğini, örneğin Henan eyaletindeki bir üniversitede Marksizm alanında üç yıllık bir yüksek lisans programı müfredatının, “düşünce eğitiminin ilke ve yöntemleri” üzerine bir ders ve Şi’nin eğitim üzerine konuşmaları hakkında 18 saatlik dersler içerdiğini aktardı.

Şi’nin 2012'nin ikinci yarısında iktidara gelmesinden önce Çin'de Marksizm derslerinin ilgi görmekte zorlandığını aktaran FT, 1978’de Deng Şiaoping tarafından başlatılan 30 yıllık reform döneminde ideolojik doğruluk yerine ekonomik refahın öne çıkarıldığını, Deng döneminde “zengin olmak muhteşemdir” gibi sözlerin popüler hale getirildiğini ve girişimcilere “önce bazı insanların zengin olmasının” kabul edilebilir olduğuna dair güvence verildiğini, Deng’in halefi Jiang Zemin döneminde de özel sektörden iş insanlarının partiye katılmaya resmen davet edildiğini hatırlattı.

Şi döneminde tablonun değiştiğine işaret eden FT, bu dönemde ortak refaha, özel sektör üzerinde daha sıkı düzenlemelere ve zengin ile yoksul arasındaki ayrımın azaltılmasına öncelik verildiğini vurguladı.

HER 350 ÖĞRENCİYE BİR MARKSİZM EĞİTMENİ

Şi hükümetinin, ülkede emekçilerin kötü koşullarda çalıştığına dair eleştirel yaklaşıma sahip Marksist gençlere baskı yaptığını ancak Çin'in komünist rejiminin Batı'dan neden üstün olduğu konusunda halkı eğitmek için şu an kritik bir rol oynayan Marksizm öğretmenlerine talebi hızla artırdığını aktaran FT, Eğitim Bakanlığı'nın 2018'de üniversitelere her 350 öğrenci için en az bir Marksizm eğitmeni istihdam etmeleri zorunluluğu getirdiğini, sonraki dört yılda “ideoloji ve siyaset” öğretmenlerinin sayısının üçte iki oranında arttığını belirtti.

Çin'de genç işsizliğin yüzde 18,4 ile tarihi zirvede olduğunu ve diğer bölümlerden mezun olanlar için iş fırsatlarının sınırlandığını öne süren FT, Yingjiesheng sitesindeki ilanların, Marksizm öğretmenlerinin maaşlarının, işletme yönetimi gibi eskiden daha popüler olan dallarda iş arayanlara önerilen maaşları yakaladığını gösterdiğini aktardı.

ŞİRKETLER DE İSTİHDAM EDİYOR

Ortalama yıllık maaşların 52 bin yuan (7 bin 760 dolar) olduğu Şensi eyaletindeki Şi'an Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Marksizm doktorası olanlara yıllık 200 bin yuan ücret, 20 bin yuan imza bonusu ve ücretsiz konut önerdiğini aktaran FT, üniversiteden bir yetkilinin “Marksizm eğitmenleri için altın dönem” dediğini yazdı.

Anaokullarından liselere kadar eğitim kurumlarının Marksizm mezunlarını işe aldığını, Hainan eyaletindeki elit bir lisede Marksizm eğitmenine yıllık 150 bin yuan ücret verildiğini aktaran FT, özel sektörden şirketlerin de partiye bağlılıklarını gösterme çabasıyla Marksizm eğitmeni istihdam ettiğini belirtti.

KARL MARX DÜN TÜRKİYE GÜNDEMİNDEYDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları sempozyumuna davet edilmesine tepki göstermiş, sempozyumdaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yaptığını hatırlattığı sırada dilinin sürçmüştü.

Bahçeli’nin “Karl Marx” demek isterken “Kars Mars” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.

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