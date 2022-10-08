KESK: İçinden çıkılmaz bir krize sürüklendik

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, ekonomi ve konut politikaları konusunda SÖZCÜ WEB TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, ekonomi ve konut politikaları konusunda SÖZCÜ WEB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bozgeyik, “İktidar yoksulların, ezilenlerin, kamu emekçilerinin hayalleri üzerinden politika geliştirmeyi hedefliyor. Bu seçim yatırımıdır” dedi.

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz” sözlerini de hatırlatan Bozgeyik, ‘'Türkiye’de liyakatsiz yöneticilerle hem ekonomide hem diğer alanlarda içinden çıkılmaz bir kriz durumuna sürüklendik'' dedi ve şunları söyledi:

‘LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN’

“2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de 302 bin 557 konut yapıldı, 208 bin 451 konut da satıldı. 94 binin üzerinde bir konut boş. İstanbul’da da 1 milyonun üzerinde bir konut fazlası var. Ama iktidar seçime giderken TOKİ projesi getirip bunu seçim yatırımı yapıyor.

Türkiye ekonomisine dair kaygılarımız var. Liyakatsiz yöneticiler aracılığıyla hem ekonomide hem diğer politikalarda içinden çıkılmaz bir kriz durumuna sürüklendik.

‘BU POLİTİKALARLA ENFLASYON DÜŞMEZ’

Yüksek enflasyonla mücadele için öncelikli olarak bu iktidarın değişmesi ve yeni bir siyasi iradenin ortaya çıkması lazım.

İzlenen ekonomik politikalarla enflasyon düşmez, ekonomik kriz ortadan kalkmaz.

İşçilerin her geçen gün milli gelirden almış olduğu pay azalıyor, sermayeninki ise artıyor. İşçiler ve emekçileri daha fazla yoksullaşıyor.

Bütçe insanımıza, eğitime, sağlığa ayrılmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na birçok bakanlık bütçesinden daha fazla kaynak aktarılıyor. Vergilerimiz yandaş müteahhitlere, inşaat sektörüne gidiyor.”

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