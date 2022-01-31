Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası’nı madde madde anlattı: Her evde bereket istiyorum

Kamera karşısına geçerek CHP'nin iktidara geldiğinde uygulamayı taahhüt ettiği Aile Destekleri Sigortası'nı anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yürürlülüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kamera karşısına geçerek partisinin Aile Destekleri Sigortası projesini anlattı. Tanıtım filmi CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tanıtım filminde Kılıçdaroğlu, “Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin 9 sigorta dalından biridir. Yürürlülüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak” açıklamasında bulundu.

“HİÇ KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK”

Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

-Hayır. Ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde olan çocuk varsa bu aileye daha yüksek bir aylık bağlanacak.

Devlet kamuya eleman alırken, Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

-Elbette yapacak. Devlet, aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerden eleman alacak. Bu ailelere öncelik tanınacak. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalının olmasıdır.

Aile Destekleri Sigortası'nı hangi kurum uygulayacak?

-Aile Destekleri Sigortası'nı yeni kurulacak olan Aile Destekleri Sigortası Kurumu uygulayacak.

Aile Destekleri Sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşları kesilecek mi?

-Hayır, bırakın kesilmeyi tam aksine kadının banka hesabına yatacak aylık artacak.

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileleri çocuklarının eğitim harcı karşılanacak mı?

-Elbette ki karşılanacak. Çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak.

Yoksul olup tek başına yaşayan kişiler de Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanacak mı?

-Elbette karşılanacak. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak.

1971 yılında uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?

-Çünkü devleti yönetenler, yoksulluğu bitirmek için değil yoksulluğu yönetmek için çaba harcadılar.

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileler, sigorta primi ödeyecek mi?

-Kesinlikle hayır. Herhangi bir prim ödemeyecekler. Bu sigorta dalının harcamaları genel bütçeden karşılanacak.

“BU TOPRAKLARDA HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

Türkiye'de Aile Destekleri Sigortası’nı karşılayacak kaynak olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, “Kaynak da var para var ancak bu bir siyasi tercihtir. Bütçede toplanan paraların nerelere harcanması gerektiğine siyasetçi karar verir. Biz halk için harcayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” dedi.

“HER EVDE BEREKET İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu, sözlerini “Her evde bereket istiyorum. Her evde barış istiyorum. Bunu sağlamanın yolu herkese ekonomik güvence, her aileye ekonomik güvence. Bu sigorta dalı bunu sağlıyor. Bize inanın ve güvenin. Biz bunu mutlaka yapacağız” ifadeleriyle sonlandırdı.

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