Kılıçdaroğlu satacağız demişti, işte o uçaklar

Uzmanlar, Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan'ın 16 uçağı var, 15'ini satacağız" diyerek gündeme getirdiği VIP filonun piyasa değerinin 1.2 milyar doları bulabileceğini kaydediyor. Bu uçakların toplam işletme maliyetinin 300 milyon doları geçtiğini hesaplayan havacılık uzmanları, "VIP filo yılda 400-500 saat uçuyor. Bu hizmet kiralama yoluyla alınsa devlete maliyeti sadece 5 milyon dolar olacaktır" diyor.

Yusuf DEMİR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington’da Türk öğrencilerle yaptığı görüşmede sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak filosuna getirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasi etik yasası çıkarılarak siyaset kurumunun kirlilikten arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 uçağı var, 15’ini satacağız. Hazine’ye gelir kaydedeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidarın kullanımında kaç uçağın bulunduğu resmi olarak açıklanmıyor.

Açık kaynaklara göre VIP Filo havuzunda 13 uçak 3 helikopter var. Bu sayının içinde kamu kurumlarının kullandığı uçaklar yok. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kendi envanterinde kayıtlı uçaklar var.

VIP filodaki uçakların en büyüğü, Katar Emiri’nin hediye ettiği söylenen yaklaşık 400 milyon liralık Boeing’in en geniş modeli B 747-8 Intercontinental.

Havacılık uzmanlarının, eldeki verileri değerlendirerek yaptıkları hesaplamalara göre, VIP tasarım ve düzenlemeler için yapılan değişiklikler de hesaplandığında şu an devletin elindeki hava araçlarının piyasa değeri yaklaşık 650 milyon dolar ile 1 milyar 250 milyon doları buluyor.

SADECE HANGAR GİDERİ YILLIK 10 MİLYON DOLAR

Havacılık uzmanları uçakların piyasa değerinin yanında, asıl işletme maliyetlerinin büyük meblağlar tuttuğunu vurguluyor.

VIP filonun sadece, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki hangar giderleri bile yıllık 10 milyon dolardan fazla tutuyor.

PERSONEL, BAKIM, SİGORTA, YEDEK PARÇA 100 MİLYON

Personel, bakım, sigorta, yedek parça, THY’nin yaptığı bakım masrafları, güvenlik, ikram, yakıt da eklendiğinde rakam fırlıyor. Uzmanlar bu kategorideki maliyetlerin yıllık minimum 100 milyon doları bulacağını kaydediyor.

PİLOTLARIN TAZELEME EĞİTİMİ YILLIK 600 BİN TL

VIP filoda her biri Türkiye’nin en kıdemli 30 yakın pilot görev yapıyor. Bu pilotların uluslararası havacılık kuralları gereği almas ıgereken simülatör tazeleme eğitimlerinin bedeli her biri için 20 bin dolar. Lisans yenileme işlemi THY üzerinde yapılsa bile hepsi için ödenecek para 600 bin dolar.

YILLIK İŞLETME MALİYETİ 300 MİLYON DOLAR, KİRALANSA 5 MİLYON DOLAR

Devlet Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi tüm uçakları satıp ihtiyaç duyulduğunda kiralama yoluna gitse maliyetler şimdikinin yanında neredeyse sıfıra iniyor.

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre VIP filodaki uçaklar yılda 400-500 saat uçuyor. Piyasadan saati 5 bin dolara uçak kiralansa 2 buçuk milyon dolar. Saati iki katı fiyata kiralansa 10 bin dolar dahi olsa, toplam maliyet 5 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. Oysa VIP filoyu hazır tutmanın yıllık maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyon dolar

UÇAKLAR

Katar, filosundaki Boeing 747-8 tipi VIP jetlerinden birini satışa çıkarmıştı. Türkiye'nin ilgi göstermesi üzerine 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen uçağın Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği açıklandı.

BERLUSCONI’NİN UÇAĞI ALINDI, ARNAVUTLUK’UN KULLANIMINA VERİLDİ

TC ANA Airbus A319-115 cj

2000 model olan ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından bir dönem kullanılan uçak 2005'te İtalya Hava Kuvvetleri’nden alındı. Uçağın kabini özel olarak donatıldı. Uçak 14 Şubat 2020’de Arnavutluk'un kullanımına verildi.

TC-TUR A330-200

2011 yılında fabrikadan çıktıktan sonda ABD'de Gore Design şirketinde modifikasyon işlemleri yapılan uçak 2014'te teslim alındı. 90 yolcu kapasiteli olarak tasarlanan uçakta cep telefonuyla konuşulabilecek sistemler kuruldu. İçinde televizyonlu çalışma odası ile birlikte bir de yatak odası bulunan uçağın orta bölümü de toplantı salonu olarak planlandı.

TC-IST A319-133

2009 model uçak 28 yolcu kapasiteli tasarlandı. Uçakta 1 adette suit mevcut. Ek yakıt tankları sayesinde 7600 km havada kalabiliyor.

TC-ANK A318-112

Daha önce Ürdün Devleti'ne ait olan uçak 2018 yılında alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni İstanbul Havalimanı'na inen ilk uçak oldu.

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