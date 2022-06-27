Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi

Döviz alım satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin yeni bir düzenleme kararı alındı. Buna göre yeni kararla birlikte sınır, 5000 Amerikan doları olarak belirlendi.

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Kimlikle döviz alım-satımıyla ilgili yeni karar Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir. ”

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