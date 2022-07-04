Kira artış oranı Temmuz ayında ne kadar?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı için geçtiğimiz günlerde düzenlemeye gidildi. Kira artış oranı 1 Temmuz 2023 yılına kadar bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla her ay belli olan kira artış oranı 1 yıl boyunca yüzde 25'i aşamayacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla birlikte kira artış oranını düşünen kiracılara iyi haber geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış oranının yüzde 25’le sınırlandırılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor” açıklamasını yaptı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYORDU?

Kira artış oranı normal şartlarda 12 aylık tüketici enflasyonun ortalamasına göre belirleniyordu. Ancak enflasyonun gitgide yükselmesi nedeniyle kiracılar da yüksek zamlarla karşı karşıya kalmıştı.

Mayıs’ta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Buna göre Haziran ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 39,33 olmuştu.

Son dönemde yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında üç bakanlığın temsilcileri mayıs sonunda toplantı gerçekleştirmiş ve yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.