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Kira artış oranını sınırlayan yasa yürürlüğe girdi

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, bugünden itibaren 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

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Kira artış oranını sınırlayan yasa yürürlüğe girdi

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