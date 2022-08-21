Kira fiyatları yüzde 300 arttı, öğrenciler açıkta kaldı

Yüksek kira fiyatları dar gelirlilerin yanı sıra öğrencileri de zor duruma soktu. Yüzde 300'lere varan zamlar, üniversiteye dönmeye hazırlanan öğrencileri kara kara düşündürüyor.

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Öğrenci şehri olarak bilinen 186 bin merkez nüfuslu Edirne'ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 bin öğrenci gelecek. Kiralık ev sorununun yaşandığı şehirde, ev bulabilen öğrenciler bu kez fahiş kira fiyatlarıyla karşılaşıyor.

1+0: 3 BİN 500 TL

1+0 dairelerin 3 bin 500 liraya yakın fiyatlardan kiralandığını söyleyen öğrenciler, çaresiz olduklarını anlattı. Sözleşmelerini 1 yıllık yapan ve yenilemek için Edirne'ye gelen bazı öğrenciler de, ev sahiplerinin yüzde 25 kuralına uymadığını anlattı.

Bin 300 liralık kirasının 3 bin 200 liraya yükseltildiğini belirten öğrenciler, ev sahiplerine tepki gösterdi. Edirneli emlakçılar da, kira fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaştığını ve geçen yıla oranla yüzde 300 zamlandığını açıkladı. Öğrencilerin mağdur olduğunu belirten Edirneli mahalle muhtarları, ev sahiplerine ‘vicdan' çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİLERE ODA ODA KİRALAMA YAPILIYOR

Edirne'de 1+1 dairelerin fiyatlarının 3 bin 500 liraya, 2+1 dairelerin 5 bin lira ve gölet bölgesi olarak bilinen yerlerde kiraların 7 bin liraya dayandığını açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, en büyük sıkıntının ise ev yetersizliği olduğunu söyledi. Şu an Edirne'de kiralık ev sayısının çok az olduğunu ve yetmediğini vurgulayan Feda, kiracıların ev bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. 3+1 evlerin 3-4 öğrenciye oda oda kiralanmaya başlandığını anlatan Feda, ev sahiplerinin sürekli kira fiyatlarını artırdığını belirterek, “Bir hafta önce kiraya vereceğim dairenin fiyatı 3 bin lira iken, şimdi 3 bin 500 lira oluyor. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 300 oranında arttı” açıklamasında bulundu.

MUHTARLARDAN EV SAHİPLERİNE ‘VİCDAN' ÇAĞRISI

Edirne Fatih Mahalle Muhtarı Bilal Ürer, öğrencilerin çoğunlukla Fatih Mahallesi'nden ev kiraladığını söyledi. Şu an kiralık ev sorununun olduğunu belirten muhtar Ürer, kira fiyatlarının da çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Allah öğrencilerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da, ev sahiplerine vicdan çağrısında bulundu. Muhtar Tasmalı, “Ev sahiplerinin biraz vicdanlı olmaları lazım. Öğrenciler elimize düştü dememeliler. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz, hepimizin çocuğu var” ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ BİR YILLIK PEŞİNAT İSTEDİ

Geçen yıl bin 300 TL kira öderken bu yıl 3 bin 200 TL istendiğini söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencisi Serdar Bayraklı, 1+0 dairelerin apart fiyatlarının 3 bin 200 TL'den başladığını anlattı.

Bayraklı, 2019 yılında 900 lira olan daire fiyatlarının şu an 4 bin liraya ulaştığını ifade etti. Kira fiyatlarının geçen yıla göre 2+3 kat arttığını söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencisi Erdem Çınar, kiralayacakları evde 4-5 öğrenci kalmayı planladıklarını çünkü ödeyecekleri fiyatın ancak böyle düşeceğini belirtti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Burak Akar da, görüştüğü ev sahibinin bir yıllık peşin ödeme istediğini söyledi. İHA

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