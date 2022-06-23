Kira kontratına 1 Temmuz ayarı

Zam dönemlerinde, açıklanan enflasyon yerine beklenti enflasyonuna endekslenen ve neredeyse bir barınma sorunu yaratan kiralara gelen yüzde 25’lik artış sınırı, ev sahiplerini zam için farklı yollara itiyor.

Sayime BAŞÇI

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1 Temmuz'da sona erecek uygulamadan kaçmaya çalışan bazı ev sahiplerinin yaygın olmasa da sözleşmeleri dondurarak veya daireleri 1 ay boş bekleterek zam dönemini temmuz sonrasına atmaya çalıştıkları belirtiliyor. Burada koşulları artık piyasanın belirleyeceğini söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, şu anda eyleme dönüşen yoğun bir uygulama olmasa daireleri boş bekletme veya öncesinde fahiş zam gibi seçeneklerin oluştuğunu belirtti.

KİRALAR TAVANI BULDU

Kiraların artık zirve noktasına ulaştığına dikkat çeken Aşa, “1 Temmuz'a kadar evi boş bırakma düşünülüyor ama bu konuşmakla olmuyor, piyasa belirler bu koşulları. Kiralar artık bu tavanı bulmuş vaziyette. Şu anda fiyatlara çok talep de yok. Daha bunun üstü de olmaz. Daha yükselse de elinde kalır ev sahiplerinin. Fiyatlarda çok az bir düşüş de olsa

talep düşmesinden dolayı, 50-100 TL bile düşse kiralar, bu bir işarettir” dedi.

Fiyatlar vatandaşın alım gücünün üstünde

Kiraların artık insanların alım gücünün üstüne çıktığını ve daha fazla yükselmesini beklemediklerini kaydeden Nizamettin Aşa, “Kim talep edecek. Talep düşünce fiyat da düşecek. Artık bu işin yazı kışı kalmadı. 12 ay sezon artık ev kiralamada” diye konuştu. Kira artış oranlarına ilişkin düzenlemeye dair ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak” demişti.