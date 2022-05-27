Kiralık evlerin metrekare fiyatı yüzde 182,7 arttı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 'Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022' notunu yayımladı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) verilerinde yer alan dikkat çeken detaylar şöyle sıralandı:
* Türkiye genelinde Nisan ayında yıllık ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki artış oranı yüzde 182,7 olarak kaydedildi, ortalama kiralık konut metrekare fiyatı 48,5 TL'ye yükseldi.
* Büyükşehirler bazında yıllık kira artış oranı sıralamasına da yer veren notta, İstanbul'da yüzde 140, Ankara'da yüzde 133,9, İzmir'de ise yüzde 110,8 artış kaydedildi.
* Kiralık konut arzını ölçen kiralık ilan sayısının ülke genelinde, İstanbul'da ve Ankara'da düştüğü, İzmir'de ise yükseldiği belirtildi.
* Nisan ayında Antalya'da ortalama kira dört kattan fazla arttı. Bu artışın Türkiye ortalama kira artışını güçlü bir şekilde yukarı çektiği görüldü.
* Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ise üç büyük ilde düştü.