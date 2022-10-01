KOBİ’lere kredi muslukları kapandı

Enflasyonun ciroları patlatmasıyla şirketler KOBİ tanımının dışında kaldı. KOBİ sayılmayan şirketler için finansman maliyetleri arttı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Son dönemde finansman maliyetleri en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkarken, ekonomi yönetiminin reel sektöre oksijen sağlamak için attığı adımlar da sistemdeki tıkanıklığı açmaya yetmiyor. Son olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararla, bankalar verecekleri yeni kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tahsis etmek zorunda bırakıldı.

ÜST SINIRA TAKILDI

Faizi yüzde 22.85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29.38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet tahsis ediliyor. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu. Ancak bu kez de şirketler ‘KOBİ' tanımına takıldı. Mart ayında KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkartıldı. Ancak enflasyon etkisinin ciroları yükseltmeye devam ettiğine dikkat çeken reel sektör temsilcileri, mali kriteri bu tutarın üzerinde kalan ve ihracat faaliyetleri olmayan birçok firmanın krediye erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtiyorlar. Bankaların KOBİ tanımının dışında kalan firmalara kredi kullandırımında, fazla karşılık ayırmak zorunda kaldıkları için, isteksiz oldukları söyleniyor.

KOBİ tanımı enflasyona göre güncellenmeli

SÖZCÜ Yazarı ve Vergi Uzmanı Nedim Türkmen konuya ilişkin, “Ticari kredi faizlerinde bir üst sınır getirilmeye çalışıldı. Özellikle ihracatçı firmalar ile KOBİ tanımı içindeki firmaların krediye erişimi kolaylaştırıldı. Ancak Çok sayıda firma KOBİ'lerin tanımı dışında kalıyor. Enflasyon nedeniyle 250 milyon TL üst limiti birçok firmanın KOBİ tanımının dışına kalmasına yol açıyor. KOBİ tanımını enflasyona göre tekrar gözden geçirmek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Mart ayında yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi. Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor. Ancak, yüzde 80’e dayanan resmi enflasyonla ciro artışları fiyatlardaki yükselişin etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor.