Koç Holding kârını beşe katladı

Koç Holding yılın ikinci çeyreğinde net dönem kârını geçen yıla göre yüzde 398 oranında artışla 15,5 milyar TL'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Koç Holding, 2022 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Bun göre şirket, ikinci çeyrekte konsolide net dönem kârını (ana ortaklık payı) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 398 artışla 3,2 milyar TL’den 15,5 milyar TL’ye yükseltti.

2021’in ilk yarısında 5,3 milyar TL olan holdingin net dönem kârı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL’ye yükseldi.

2022’nin ilk yarısında Koç Holding’in kombine net dönem kârı ise 46,1 milyar TL’ye yükseldi.

6 AYDA 385,9 MİLYAR TL’LİK GELİR

Holding, 2022 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir elde ederken, 14,9 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi.

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