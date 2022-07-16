Komşu’da turizm kampanyası: Tatile çıkacaklara 150 Euro dağıtacaklar

Yunanistan hükümeti, tatile çıkacak her kişiye 150 Euro yardım yapılacağını açıkladı. İlk etapta 200 bin kişinin yararlanacağı kampanya için 31 milyon Euro bütçe ayrıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan hükümeti, turizmde hareketliliği artırmak için kurduğu Herkes İçin Turizm Platformu'na müracaat eden ve tatile çıkmak isteyenlere 150'şer Euro dağıtılacağını açıkladı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler arasında yüzde 67’den fazla engelli olan bireyler için 200 Euro’luk destek sağlanacağı belirtildi.

Kampanyadan, bireysel geliri yıllık 16 bin Euro veya aile olarak geliri yıllık 18 bin Euro'ya kadar olanlar yararlanabilecek.

200 BİN KİŞİ YARARLANACAK, 2025’E KADAR SÜRECEK

Yunanistan Turizm Bakanlığı'nın bugün başlattığı ve yaklaşık 200 bin kişinin turistik konaklama masraflarının sübvansiyonunu ilgilendiren etkinliğin amacının iç turizmde hareketliliğin arttırılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Kampanyanın ilk etabının 2023 Haziran’a kadar süreceğini belirten Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Herkes İçin Turizm Platformu bütçesinin bu yıl içini 31 Milyon Euro olarak açıklayarak “Dünya büyük bir ekonomik kriz içerisinden geçerken halkı tatil olanağını artırmak amacıyla kurulan platform ile tatil desteğini 2025 yılına kadar devam ettireceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Dolar Euro'yu geçti, Amerikalı turistler Paris butiklerine akın etti

İlginizi Çekebilir Dar gelirliye Hazar Gölü bile hayal oldu: 9 günlük tatilde plajlar boş kaldı