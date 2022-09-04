Kömür ve oduna da 3 misli zam geldi

Odun ve kömür fiyatları da geçen yıla göre 3, tüp gaz fiyatları ise 2 kat arttı.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar sonrası vatandaş kışın nasıl ısınacağını kara kara düşünmeye başladı. Odun ve kömür fiyatları da geçen yıla göre 3, tüp gaz fiyatları ise 2 kat arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Kış aylarında temel bir ihtiyaç olan ısınma maliyeti vatandaşı çok zorlayacak. Doğalgaz 9 ayda 2.5 kattan fazla, odun ve kömür de 3 misli arttı. Soba yakmak da artık lüks olacak” dedi.

KISMAK YETMEZ KOMBİ KAPANACAK

Akın, elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamların yanı sıra özellikle kırsal bölgedeki vatandaşların kullandığı sobada yakmak için kullanılan odun ve kömür fiyatlarının da olağanüstü arttığını kaydetti ve şunları söyledi:“Geçen kış, kombisini en düşük seviyede açan vatandaşımız katlanan faturalar nedeniyle bu kış kombisini tamamen kapatacak. Vatandaşlar nisan ayında kapattığı kombisini kasım ayında açtığında bundan sonra hiç zam yapılmasa bile yüzde 111'i bulan zamla karşılayacak. Geçtiğimiz kış bin lira olan aylık ısınma maliyeti önümüzdeki kış aylarında hiç zam gelmese bile 2 bin 100 lira olacak.”

Yerli kömürün ton fiyatı 7 bin 600 TL'ye yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kömür ve odun fiyatlarına gelen zammı şöyle ortaya koydu: “Eylül 2021'de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı bin 200 lira ile bin 400 lira iken bugün 3 bin 500 lira ile 3 bin 600 lira oldu. Eylül 2021'de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 lira ile 3 bin lira arasında iken bugün 8 bin ile 8 bin 600 liraya çıktı. Yerli kömürün fiyatı 7 bin 600 lira oldu. Kömür fiyatları ortalama yüzde 190 ile yüzde 230 oranında arttı.”