Konaklama ve yiyecek sektörü firmalarının satışı 5 yılda 3 katına çıktı

Türkiye’de konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları 2016-2021 döneminde yüzde 200 artarak yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan “Sektör Bilançoları 2021” araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları Kovid-19 salgınına kadar düzenli arttı.

Söz konusu firmaların toplam brüt satışları 2016’da 64 milyar 700 milyon 656 bin lira seviyesindeyken 2017’de 84 milyar 534 milyon 259 bin liraya, 2018’de 117 milyar 747 milyon 288 bin liraya, 2019’da ise 145 milyar 937 milyon 448 bin liraya çıktı.

SALGININ İKİNCİ YILINDA TOPARLANDI

Kovid-19’un etkili olduğu dönemde, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlem ve kısıtlamalar firma satışlarının düşüşüne yol açtı. Firmaların brüt satışları 2020’de 101 milyar 803 milyon 631 bin liraya kadar geriledi.

Salgının ikinci yılında toparlanan sektör firmaları satışlarını 192 milyar 828 milyon 870 bin liraya kadar çıkarmayı başardı.

Böylece konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü firmalarının brüt satışları son 5 yılda yaklaşık yüzde 200 artmış oldu.

Bu dönemde sektör firmaları tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 61,4 milyar liradan 183,3 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 1,5 milyar liradan 4 milyar liraya ulaştı.

Brüt satışların alt kaleminde yer alan diğer gelirler ise 1,9 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıktı.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 160,3 milyar liradan 382,5 milyar liraya çıktı.

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE VE SPORDA DA ARTTI

Öte yandan, konaklama ve yiyecek hizmeti sektörüyle yakından ilişkili olan kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü.

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2016-2021 döneminde 5,2 milyar liradan 14,3 milyar liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları 5 milyar liradan 13,7 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 108,1 milyon liradan 211,5 milyon liraya çıktı. (AA)

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