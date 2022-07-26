Konut fiyat artışında rekor serisi sürüyor

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları mayısta yıllık bazda 145,5 oranında artarak rekor tazeledi. Metrekare birim fiyatlarının geldiği seviye dudak uçuklattı. İşte 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı...

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2022 Mayıs’a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre, 2022 Mayıs’ta KFE bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5; reel olarak ise yüzde 41,1 arttı.

KFE, 2022 Nisan’da ise bir önceki aya göre yüzde 10,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 127 artmıştı.

ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA FİYAT 1 MİLYON 194 BİN TL

En yüksek artış yüzde 180,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşandı. Bunu yüzde 165,4 ile İstanbul; yüzde 160,7 ile Adana, Mersin izledi.

En düşük yıllık artış ise yüzde 84,8 ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de görüldü.

Merkez verilerine göre, Türkiye’de ortalama metrekare birim fiyatı mayısta 11 bin 945 TL’ye çıktı.

Buna göre, mayıs ayı itibarıyla ülke genelindeki 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 194 bin TL’yi aştı. Bu tutar İstanbul’da ise 1 milyon 961 bin TL’yi aşarak 2 milyon TL’ye dayandı.

İSTANBUL’DA YENİ KONUTLAR YÜZDE 185,5 ARTTI

Öte yandan, yeni konutların fiyatı ülke genelinde mayısta yüzde 151,4 artarken; bu oran İzmir’de yüzde 153,8; Ankara’da yüzde 157,3; İstanbul’da ise yüzde 185,5 oranında arttı.

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