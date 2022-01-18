Konut fiyatlarında rekor artış

Konut fiyatlarındaki artış kasım ayında rekor seviyeye yükseldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre konut fiyatları kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 9,0, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak yüzde 19,7 oranında artış gösterdi.

Böylece kasım ayındaki fiyat artışı endeksin açıklandığı tarihten bu yana görülen en yüksek artış oldu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE DURUM

Üç büyük ilin konut fiyatlarındaki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre, İstanbul’da yüzde 10,4, Ankara’da yüzde 9,1 ve İzmir’de yüzde 8,3 oranlarında artış gözlemlendi. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 50,9, Ankara’da yüzde 46,3 ve İzmir'de yüzde 49,5 arttı.

Türkiye çapında satılan yeni konutların fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 arttı. Yeni olmayan konutlardaki yıllık artış ise yüzde 48,7 oldu. Türkiye’de satılan bir konutun ortalama metrekare fiyatı 5 bin 856,5 TL oldu.

KONUT FİYATININ EN ÇOK ARTTIĞI BÖLGELER

Türkiye’de konut fiyatlarının en çok arttığı bölge, yıllık yüzde 62,1 artışla Aydın, Denizli, Muğla olurken onu 61,6 ile Diyarbakır, Urfa bölgesi izledi. Antalya, Burdur, Isparta bölgesindeki yıllık artış ise yüzde 59,1 oldu.

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