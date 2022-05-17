Konut satışları nisanda arttı

Ülke genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25’er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

KREDİLİ SATIŞLAR NİSANDA YILLIK YÜZDE 82,9 ARTTI

Konut satışları 2022 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artışla 453 bin 121 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239’u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA YÜZDE 58,1’LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 artış göstererek 96 bin 637 oldu.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSLARA YAPILDI

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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