Konya’da minibüs ücretlerine son 9 ayda 3’üncü zam
Konya’da son 9 ayda şehir içi minibüsle ulaşım ücretlerine 3’üncü kez zam yapıldı. Son gelen zamla birlikte indi-bindi ücreti 4,5 liradan 6 liraya yükseldi.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla birlikte lojistik ve taşıma ücretlerine de zam yağmuru devam ediyor.
AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da son 9 ayda şehir içi minibüsle ulaşım ücretlerine 3'üncü kez zam yapıldı.
Son yapılan zamla birlikte indi-bindi ücreti 4,5 liradan 6 liraya yükselirken, fiyatlar uzaklık mesafesine göre 7 liraya kadar çıkacak.
ZAMLI TARİFE PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK
Zamlı tarifenin 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
Konya'da şehir içi dolmuş ücretlerine 2021 yılının Ekim ayında yüzde 25, Ocak ayında ise yüzde 30 zam yapılmıştı.