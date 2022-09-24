Kredi faizleri yüzde 60’a kadar çıkıyor

TCMB faizi yüzde 12’ye indirdi, ancak şirketlerin ve bireylerin krediye ulaşması zorlaşıyor Konut kredilerinde yüzde 49'a kadar çıkan faizler ihtiyaç kredilerinde yüzde 60'ı buluyor

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 12'ye çekti ancak kredi faizleri ile arasında açılan makas bir türlü kapanmıyor. Merkez Bankası'nın geçen ay zorunlu karşılıklar ile yaptığı düzenleme ticari kredi faizlerinin düşmesine yol açtı. Fakat aynı durum tüketici kredilerine yansımadı.

İSTEKSİZ DAVRANIYORLAR

Bankalarda tüketici kredi faizleri yüzde 60 bandına kadar çıkmış durumda. Vatandaş ihtiyaç kredilerinde yıllık yüzde 27 ile yüzde 60'a varan oranlarda maliyetle karşı karşıya kalırken, konut kredilerinde yüzde 15'den başlayıp yüzde 49'lara kadar çıkıyor. Kamu bankalarında sıfır konuta yüzde 1.20, ikinci el konutta yüzde 1.29 olan krediler ise zor onaylanıyor.

MEVDUATI BLOKE EDİYOR

Üstelik bazı kamu bankaları 200 bin lira üzeri konut kredisi vermiyor. Bu durumda kamu bankalarında uygulanan düşük faiz, kredi kullandırım hacmine aynı ölçüde yansımıyor. KOBİ'ler ise yüzde 50'leri bulan yıllık maliyetlerle kredi bulabiliyor. Üstelik bankalar kredi verme konusunda da oldukça isteksiz davranıyor. 20 Ağustos itibarıyla bankalar kredi faizinde, TCMB tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16.32 olan yıllık bileşik referans oranının 1.4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tesisi yapmak zorundalar.

TCMB'nin bu kararı ticari kredi faizlerinin yüzde 30'u aşmasını neredeyse imkansız hale getirince bankalar bu kez kredi tahsis ücreti ve yüksek komisyonlar uygulamaya başladı. Bu uygulama ile rotatif krediler kamuda 18.50-19 seviyelerine, özel bankalarda ise yüzde 20-21 seviyelerine geriledi. Son olarak bankaların ticari krediler için müşterilerinden bloke mevduat teminatı da talep ettikleri belirtiliyor.