Kredi kartı asgari ödeme tutarı yüzde kaç? Kredi kartı asgari ödeme tutarları ne kadar oldu?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı yükseltildi. Kullanılan kredi kartının oluşan borcunda son ödeme günü öncesinde ödenmesi gereken ücret olan kredi kartı asgari ödeme tutarı, limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlendi.

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Ekonomiyle ilgili bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. BDDK, tüketici kredilerine ve kredi kartı harcamalarına sınırlama getirecek bir adım attı. Tüketici kredilerinde vadeler kısaldı, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı arttı.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI YÜZDE KAÇ?

Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine karar verildi.

ATILACAK ADIMLAR DUYURULDU

* Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

* Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

* Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

* Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

* Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”