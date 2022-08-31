Küba, Karadeniz Holding’den aldığı elektrik miktarını artırmak istiyor

Müzakereler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kübalı yetkililer, Karadeniz Holding'in iştiraki ve dünyanın en büyük yüzen elektrik santrali işletmecilerinden olan Karpowership ile görüşme yürütüyor.

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Küba, ülkede elektrik kesintilerinin sıklaşmasına sebep olan enerji kriziyle mücadelesi kapsamında Türkiye merkezli Karadeniz Holding’in Küba açıklarındaki yüzer elektrik santrallerinden aldığı elektrik miktarını iki katına çıkartmak için müzakereler yürütüyor.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kübalı yetkililer, Karadeniz Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük yüzen elektrik santrali işletmecilerinden olan Karpowership ile görüşme yürütüyor.

BEŞ YÜZER SANTRAL İLE ELEKTRİK ÜRETİYOR

Şirket halihazırda yaklaşık 250 megawatt (MW) elektrik üretim kapasitesi bulunan beş yüzer santral ile Küba için elektrik üretiyor.

Küba’nın asgari talebi karşılamak için 3 bin megawattan fazla elektrik üretmesi gerekirken, mevcut santraller şu an 2 bin-2 bin 500 MW arasında üretim sağlıyor.

Küba Ulusal Elektrik Birliği Reuters sorularına yanıt vermedi. Karadeniz Holding de soruları yanıtlamadı. (REUTERS)

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