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Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme

Serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri', kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamından çıkarıldı.

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Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden “kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri” çıkarıldı.

SONDAJ MAKİNELERİ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.

İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden “kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri” çıkarıldı. (AA)

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