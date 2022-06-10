Kur hareketlendi şirketler kambiyo zararı yazıyor

Nisan ayından bu yana ihracat gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye satan ihracatçıların, kurda yaşanan yükselişle birlikte zararı katlanarak artıyor.

Sayime BAŞÇI

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Son bir haftada döviz kurlarında yaşanan çıkışla birlikte gelirlerinin yüzde 40'ını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satmak zorunda olan ihracatçıların arada oluşan makas ve komisyon giderleri nedeni ile kambiyo zararı artmaya başladı.

ZARAR YAZIYORLAR

Özellikle borçlarda ve hammadde alımlarında döviz yükü altında olan şirketlerin hızlı oynaklık nedeni ile aynı gün içinde olan alım satımlarda da büyük zarar ettiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, burada nakit akışlarının da sekteye uğrayabildiğine işaret ederken ara malı ithalatı ile ihracatını büyütebilen Türkiye için uygulamanın beklenen sonucu vermediğine dikkat çekti.

Yüksek enflasyon nedeni ile normal şartlar altında mayıs ayında 16 TL seviyesinin, ağustosta ise 17 TL seviyesinin korumasını beklediklerini kaydeden TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, özellikle yüzde 60-70 civarında döviz ihtiyacı olan sektörlerin büyük zorluk yaşadığını aktardı. “Döviz ihtiyacı olan sektörler mecburen döviz almak zorunda kalıyorlar ve burada alım satım arasındaki makası bankalar, aracı kurumlar artırdığı için de haliyle kambiyo zararı yazıyoruz.

Bizim daha az olmakla birlikte farklı sektörler için bu bir kambiyo zararı bankaların da kârı olarak maalesef bir çok sektöre zarar veriyor” değerlendirmesini yapan Fayat uygulamanın doğru olup olmadığına kağıt üzerinde bakılması gerektiğini söyledi.

Komisyon ve kur farkı ödeniyor

Kimya sektörünün yüzde 70 oranında, plastikler ve mamullerinde ise yüzde 90'a varan oranda hammadde bakımından yurt dışına bağımlı olduğunu aktaran İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şirketlerin kambiyo giderinin oluştuğunu söyledi. Pelister, “Dövizin yüzde 40'ı bozdurulup sonrasında ihtiyaç olduğunda döviz satın alındığında arada bir fark oluşuyor. Bankaya alım satım komisyon farkı ödeniyor. Bu şirketin ekstra bir gideri oluyor. İkincisi de alım satım arasındaki fark” diye konuştu.

Makas açıldı zarar arttı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, kullandıkları kredilerin ve hammadde alımlarının büyük bir kısmının döviz olduğuna işaret ederek, makasın çok açıldığını ve zararlarının arttığını kaydetti. Kaya, “Biz o yüzde 40'ı bozuyoruz. O gün veya ertesi gün o bozduğumuz dövizi tekrar satın alıyoruz. Alma anlamında da satma anlamında da kaybımız oluyor bugünlerde de çok oynaklık olduğu için zarar olarak yazıyoruz. Aşırı döviz borçlanması ve döviz ödemesi olduğu için bozmamanız gereken bir parayı bozuyorsunuz” dedi.