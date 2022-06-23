Kur korumalı mevduat 1 trilyon liraya yaklaştı

Kur korumalı mevduatta biriken para, toplam TL mevduatların yüzde 33,9'una ulaştı.

Sozcu.com.tr

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20 Aralık 2021’de dolar kurunun 18,30’a ulaşmasıyla devreye alınan kur korumalı mevduatta (KKM) biriken para 1 trilyon liraya yaklaştı.

BDDK verilerine göre, 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla KKM’de biriken para 992,1 milyar TL’ye ulaştı. Bir haftalık artış yaklaşık 30 milyar TL oldu.

KKM’nin bankalardaki toplam mevduat içindeki payı yüzde 14,2’ye, TL mevduat içindeki payı yüzde 33,9’a ulaştı.

Mart, nisan, mayıs aylarında merkezi bütçeden 21,1 milyar TL kur farkı ödeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu rakamın 2022 genelinde 40 milyar TL’ye yükselmesini bekliyor. En az bu kadar bir maliyetin de Merkez Bankası’nın kasasından mudilere aktarılması bekleniyor.

DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 627 milyon dolar düşüşle 212,7 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise düşüş 64 milyon dolar oldu.

Döviz mevduatı, pariteden arındırılmış olarak, gerçek kişilerde 720 milyon dolar azalırken, tüzellerde 656 milyon dolar arttı.

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