Kur korumalı mevduat dolarizasyonu artırdı

KKM’nin dolarizasyonu azaltmak bir yana, artırdığına dikkat çeken Ekonomist Eğilmez, “Gelir dağılımını daha da bozmuş olarak tarihe geçecek” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dolardaki yükselişin önüne geçmek ve TL mevduatı daha cazip hale getirip döviz talebini azaltmak için devreye alınan Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) sistemi ile mevduatta dolarizasyon rekor kırdı. KKM'nin devreye girdiği 24 Aralık ile biten ilk hafta TL mevduatın KKM hariç toplam mevduat içindeki payı 37.35 seviyesinde iken; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 27 Mayıs haftası verisinde KKM hariç TL mevduatın payı yüzde 28.16'e gerilemiş durumda. Hacimleri toplamı 4.7 trilyon TL'ye ulaşan döviz mevduat ve KKM hesaplarının toplam mevduattaki payı da yüzde 71.84'e ulaşıyor.

YÜZDE 71.8'LİK REKOR

Ekonomist Mahfi Eğilmez kişisel blogunda yayımladığı ‘Kur Korumalı Mevduat hesabı dolarizasyonu artırdı' başlıklı yazısında KKM'nin TL'yi yabancı paraya endeksleme uygulaması olduğu için yabancı para olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, dolarizasyonun yüzde 71.8'e ulaşarak rekor kırdığını aktardı. Eğilmez, “Kur Korumalı Mevduat uygulaması, dolarizasyonu azaltmak bir yana artırmış, yanı sıra bütçeye gereksiz yükler yüklemiş ve gelir dağılımını daha da bozmuş bir uygulama olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Türkiye'nin, son bir yıldaki ekonomi politikası uygulamasını şöyle özetlemek mümkün: Faizden kaçarken kura yakalanmak” ifadelerini kullandı.

Dolarda yükseliş yüzde 1'i buldu ülke risk primi 730 puana yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında “Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” açıklaması sonrası dolar aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güne 16.6420 liradan başlayan dolar yüzde 1 artışla 16.7725 liraya kadar tırmandı. Güne 17.7670 liradan başlayan Euro'da ise günlük yükseliş yüzde 1.5'i buldu ve 17.9885 lira test edildi. Cumhurbaşkanı faiz artışı yapmamakla beraber faizi indireceklerini söyledi. Yani Merkez Bankası'na yine ne yapılması gerektiğini söyledi. Tüm bunlar piyasalarda erken seçim ihtimali fikrini biraz daha kuvvetlendirdi. Ülke risk primi (CDS) de yeniden 730 baz puan seviyesine yükseldi.