Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti haziranda 16,2 milyar TL oldu

Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar haziranda 16,1 milyar TL oldu. Dört ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 37,2 milyar TL ödendi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) da bütçeye maliyeti belli oldu.

Buna göre merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar haziranda 16,1 milyar TL oldu. Mayısta bu rakam 4 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Dört ayda bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar ise 37,2 milyar TL oldu.

Dolar/TL’deki artışın hızlanması ile birlikte haziranda Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar da önceki aya kıyasla yaklaşık 3,5 katına çıktı.

TL ERİDİKÇE KKM MALİYETİ ARTIYOR

KKM’deki kur farklarının mevduat sahiplerine ilk ödenmeye başlandığı mart ayında bu rakam 11,7 milyar olarak gerçekleşmiş, dolar/TL’deki hızlanmanın sınırlı seyrettiği nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 4,5 milyar TL ve 4,8 milyar TL’lik ödemeler yapılmıştı.

Haziran ayında dolar/TL’deki artışın tekrar ivmelenmesi ve 17,40 seviyelerine geri dönmesiyle KKM’nin Hazine’ye olan maliyetini de son bir ayda yüzde 250 artırmış oldu.

BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN RAKAMA ŞİMDİDEN ULAŞILDI

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM'ye sunulan ek bütçe teklifi ile 1 trilyon 750 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1,08 trilyon TL artırılmıştı.

2022 bütçesinde kur korumalı mevduata ilişkin herhangi bir kalem olmadığı için getirilen ek bütçeden bu gidere ilişkin 40 milyar TL ayrılmıştı.

KKM’nin toplam maliyetinin haziranda 37 milyar TL’ye ulaşmasıyla yılın bitmesine altı ay kala bütçede öngörülen rakama yaklaşıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.

Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

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