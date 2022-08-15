Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti temmuzda 23,3 milyar TL oldu

Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar temmuzda 23,3 milyar TL oldu. Beş ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 60,6 milyar TL ödendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) da bütçeye maliyeti belli oldu.

Buna göre merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar temmuzda 23,3 milyar TL oldu. Haziranda bu rakam 16,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti

Böylece KKM uygulaması kapsamında mudilere toplamda 60,6 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

MALİYETİ HER AY ARTIYOR

KKM'deki kur farklarının mevduat sahiplerine ilk ödenmeye başlandığı mart ayında bu rakam 11,7 milyar olarak gerçekleşmiş, dolar/TL'deki hızlanmanın sınırlı seyrettiği nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 4,5 milyar TL ve 4,8 milyar TL'lik ödemeler yapılmıştı.

Haziran ve temmuz aylarında ise dolar/TL'deki artışın tekrar ivmelenmesi ve 18 seviyelerine geri dönmesiyle KKM'nin Hazine'ye olan maliyeti de artmaya devam etti.

EK BÜTÇE ALT ÜST OLDU

Haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM’ye sunulan ek bütçe teklifi ile 1 trilyon 750 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1,08 trilyon TL artırılmıştı.

2022 bütçesinde kur korumalı mevduata ilişkin herhangi bir kalem olmadığı için getirilen ek bütçeden bu gidere ilişkin 40 milyar TL ayrılmıştı.

KKM'nin toplam maliyetinin haziranda 60,6 milyar TL'ye ulaşmasıyla yılın bitmesine 5 ay kala bütçede öngörülen rakamın aşıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.

Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

İlginizi Çekebilir Çiftçinin enflasyonunda yeni rekor

İlginizi Çekebilir Ekonomistlere göre Avrupa'nın resesyona girme ihtimali yüzde 60