Kur korumalı mevduatta şirketler için yeni düzenleme

Yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 aralığında bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesaplarını TL'ye dönüştürebilecek.

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Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduattan (KKM) yararlanabilmelerine esas olan bankada döviz tevdiat hesabı bulundurma süre sınırı haziran sonuna kadar uzatıldı.

Merkez Bankası’nın, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin KKM’den yararlanabilmesinde 31 Aralık 2021 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında bankada döviz tevdiat hesaplarının bulunması kriteri 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlendi.

30 HAZİRAN’A UZATILDI

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KKM kapsamına alınabilecek. (REUTERS)

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