Kur korumalının cazibesi kilit rol oynar

Türkiye’nin görünümünü turizm ve petrolün belirleyeceğini belirten ING Group ekonomistlerine göre döviz korumalı mevduat planının dayanıklılığı da kilit rol oynayacak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası (TCMB) yeni bir politika yaklaşımı olan ‘liralaşma'ya odaklanırken, TL'ye yönelik riskler giderek artıyor. Hollanda merkezli ING Group'un ekonomik ve finansal analiz ekibi, son yayınladığı Türkiye Görünüm Raporu'nda, ekonomi yönetiminin döviz ve fiyat istikrarını sağlamak için ihracatı artırma umutlarını sürdürürken risklerin arttığına dikkat çekildi.

TURİZM VE PETROL BELİRLEYİCİ

Negatif reel faizlerin tasarruf teşvikini azalttığı ve petrol fiyatlarının yükselişte olduğu dikkate alındığında, dış dengenin kısa vadede baskı altında kalacağına işaret edilen rapora göre, tüm yılın görünümünü turizm gelirleri ve petrol belirleyecek. ING Bank Baş Ekonomisti Muhammet Mercan ve Birleşik Krallık ve Orta ve Doğu Avrupa için Küresel Pazarlar Başkanı Chris Turner imzalı raporda, ‘kredilerde hızlanma, jeopolitik riskler ve küresel merkez bankası politikalarındaki değişim'in Türkiye ekonomisindeki riskleri artırdığına dikkat çekildi.

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Türkiye'nin Rus gazına, turistlere ve inşaat projelerine bağımlı olduğu belirtilen raporda, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafın, Türkiye için riskler doğurduğu ancak TCMB'nin bu zorlukları kabul etmesine rağmen, mart ayında tekrar sessiz kalmayı tercih ettiği vurgulandı. Raporda, “TCMB mevcut tüm enstrümanları ‘bir liralaşma stratejisi çerçevesinde' kararlı bir şekilde kullanmaya devam edeceğini yineledi. Bu nedenle, döviz korumalı mevduat planının dayanıklılığı ve çekiciliği önümüzdeki dönemde kilit rol oynayacaktır” denildi.

Türkiye'nin riskleri

■ Yerel döviz talebini besleyebilecek kredilerde hızlanma.

■ Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, daha yüksek gıda ve enerji fiyatları yoluyla daha fazla enflasyonist zorluklara yol açıyor.

■ Küresel merkez bankası politikalarının sıkılaştırılması devam ederken, dış finansman gereksinimleri hâlâ yüksek.

Kredilerde hızlanma döviz talebini besler

Son verilere göre ihtiyaç kredilerinde yavaşlama görüldüğü ancak Kredi Garanti Fonu (KGF) ile TL kurumsal kredi ivmesinde yeniden hızlanma sinyalleri alındığı aktarılan raporda, hızla bozulan enflasyon beklentileri ve fiyat artışları dalgasıyla kredi kartı kullanımının da güçlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Kredilerdeki hızlanmanın yerel döviz talebini besleyebileceği vurgulandı.