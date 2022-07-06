Kurban pazarları ulaşım giderine yenik düştü

Kurbanlıkları taşıyan bir kamyon geçen yıl 7 bin TL'ye gelirken bu yıl 25 bin TL'ye geldi. Artan ulaşım giderleri nedeniyle kurbanlık pazarlarının küçüldüğü, besicilerin çoğunlukla kendi memleketlerinde satış yaptığı belirtildi.

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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş kurbanlığın satışa sunulduğunu, ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle pazarların bu yıl küçüldüğünü söyledi.

Yardımcı, “Bu yıl ulaşım ücreti yüksek oldu. Geçen sene 7-8 bin liraya gelen bir kamyon, bu yıl 25 bin liraya geldi” dedi.

‘BESİCİLER KENDİ MEMLEKETLERİNDE SATIŞ YAPIYOR’

Turizm kenti Antalya’nın en büyük kurban pazarının geçen yıla oranla yüzde 70 küçüldüğü belirtildi. Kente bu yıl sadece 14 bin büyükbaş, 150 bin de küçükbaş kurbanlık getirildi.

Kurbanlık getirenler ise ulaşım maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle besicilerin kendi memleketlerinde satış yapmaya çalıştığını söyledi.

‘BU YIL PAZARLIKLAR DAHA SIKI’

Yardımcı’nın verdiği bilgiye göre, büyükbaş kurbanlıklar 20 bin liradan, küçükbaşlar ise 2 bin liradan başlıyor.

Ülke genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş kurbanlık olduğunu da kaydeden Yardımcı, “Her şeye zam geldi. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda kurbanlıkların fiyatı uygun. Bu yıl, ulaşım ücreti yüksek oldu” dedi.

Bu yıl pazarlıkların daha sıkı yapıldığını anlatan besiciler ise, kurbanlıkların kimi zaman değerinin altında satıldığını söyledi. (DHA)

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