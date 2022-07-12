Kurbanlık fiyatına mazot ayarı

Nakliye parasıyla zarar etmek istemeyen üretici, kârdan zarar etti. Artan yem ve enerji fiyatları ile üretimi sürdürmekte büyük sıkıntı yaşayan besiciler, bayram döneminde pazara indirdikleri kurbanlıkların fiyatını mazota göre belirledi.

Sayime BAŞÇI

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Bu yıl kurbanlık hayvanlara 25.8 milyar lira ödeneceği tahmin edilirken, fiyatların büyükbaşta yüzde 107.6, küçükbaşta ise yüzde 90.6 oranında arttığı açıklanmıştı. Ana üretim illerinden büyük şehirlere nakliye ücretlerinin fahiş oranda arttığına dikkat çeken Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Antalya'ya bir kamyonun gelmesi 20-25 bin TL.

FAHİŞ ORANDA ARTIŞ

Şimdi bir besici Antalya'ya geldiğinde elinde mal kaldığında kamyon başına bir daha 25 bin TL mazot parası verirse zarar edecekti. Besici zarar edeceğine mazot parasını fiyatlara indirim olarak yansıttı, elinde hayvan kalmamasını tercih etti. Türkiye'de esnafın ve üreticinin belini büken, mazot bir de yem fiyatları var. Vatandaş seneye bu malı bu fiyata alamaz” dedi. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ile et fiyatlarının gündemden düşmemesine değinen Yardımcı, “Ete 2 TL zam geldiğinde Türkiye ayağa kalkıyor, sanki ekonomiyi et belirliyor. Biz de vatandaş yesin diyoruz. Onun için alım gücü önemli” diye konuştu.

Kiradan fazla elektrik faturası ödeniyor

Bayram dönemi boyunca 25 bin kasabın kıyma parçalama işlemleri için açık olacağını aktaran Osman Yardımcı, “Vatandaşlar bildikleri kasaba gitsinler. Geçen sene kilosunu 4 TL'den çektiğimiz kıymayı bu sene 6-7 TL arasında bir fiyata çekiyoruz. Geçen sene 1.000 TL elektik faturası öderken bu sene 4.000 TL ödüyoruz. Dükkan kiralarından fazla elektriğe veriyoruz. O nedenle fiyatlar da arttı” dedi.

Kalan kurbanlıkları ESK alacak

– Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin hayvan pazarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkları satın alacaklarını açıkladı. Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıklarının ESK karkas alım fiyatlarından satın alınacağı belirtildi. ESK'nin açıklamasında kurum kesimhanelerine üreticilerden gelen bütün taleplerin karşılanacağı hatırlatılırken, ödemelerin 10 gün içinde üreticilerin hesaplarına aktarılacağı not düşüldü. Ayrıca, üreticilerin kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceği hatırlatıldı.