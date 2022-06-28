Kurbanlıkların yanına yaklaşılmıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala küçük ve büyükbaş hayvanlar satışa çıktı. Ancak kurban pazarlarına ateş düştü.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar satışa çıktı. Vatandaş sadece fiyat sorup geçiyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan pazarcı esnafı ise SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu ve “Fiyatlar aldı başını gitti. Yem fiyatlarında yüzde 200'ün üzerinde artış var, biz de işin içinden çıkamaz hale geldik” dedi.

60 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Küçükbaş hayvanların en ucuzu 2 bin 500 liradan başlarken, büyükbaş hayvanlar ise 25 bin lira ile 60 bin lira arasında fiyatla satışa çıktı.

Ankara'da 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan ve satışların çok düştüğünü belirten Mazhar Bayraktar, “650-700 liraya küçükbaş kurban satıyorduk. Şimdi 2 bin 500 liradan başlıyor. Çoğu vatandaş gelip fiyat soruyor, almadan gidiyor. Haymana'da et 42 liraydı, şimdi olmuş 115 lira'' dedi.

İKİ MİSLİ ARTTI

Hayvancılıkla uğraşan Ayhan Kılıç ise kurbanlıkların yanına yaklaşılmadığını, fiyatların iki misli arttığını söyledi.

Kılıç, “Bir ufak koyun 3-4 bin lira. Büyükbaş hayvanlara 60 bin lira. Kurbanlıkların yanına da yanaşılmıyor. Güç yetmiyor. Hayvancılıkla uğraşanlar da zor durumda. Yem pahalı, saman pahalı, her şey pahalı” dedi.

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