Küresel döviz rezervlerinde rekor gerileme: 1 trilyon dolar eridi

Küresel merkez bankalarının döviz rezervleri, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması nedeniyle yapılan döviz satışlarıyla rekor gerileme kaydetti. Rezervlerdeki toplam düşüş bu yıl 1 trilyon doları buldu.

Sozcu.com.tr

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Küresel döviz rezervleri, merkez bankalarının para birimlerini desteklemek amacıyla yaptıkları müdahaleler nedeniyle rekor düzeyde düştü. Fed’in faiz artışları sonucunda dolar; Euro ve yen gibi diğer rezerv para birimlerine karşı yirmi yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Bloomberg’e göre kürese döviz rezervleri bu yıl yaklaşık yüzde 7,8 azalarak 12 trilyon dolara geriledi. Toplam gerileme 1 trilyon doları buldu. Bu rakam Bloomberg’in verileri derlemeye başladığı 2003’ten bu yana en büyük düşüş oldu.

HİNDİSTAN MİLYARLARCA DOLAR YAKTI

Hindistan’ın stokları bu yıl 96 milyar dolar azalarak 538 milyar dolara geriledi. Hindistan Merkez Bankası, mali yıl boyunca rezervlerdeki düşüşün üçte birinin rupiyi desteklemek için kullanıldığını açıkladı. Geçen ay rekor düşüş yaşayan rupi bu yıl dolar karşısında toplam yüzde 9 değer kaybetti.

Japonya, ise 1998 Asya krizinden bu yana para birimini desteklemek için yaptığı ilk müdahalede yendeki düşüşü yavaşlatmak için eylül ayında yaklaşık 20 milyar dolar harcadı. Bu müdahale bu yılki rezerv kaybının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu. Çekya Merkez Bankası’nın müdahalesi de rezervlerin yüzde 19 azalan rezervlerin içinde önemli bir etken oluşturdu.

Diğer yandan çoğu merkez bankası, isterlerse müdahaleleri sürdürmek için hala yeterli rezerve sahip. Hindistan’daki yabancı para rezervleri 2017 seviyelerinin yüzde 49 üzerinde bulunurken bu seviye şimdilik dokuz aylık ithalatı karşılamak için yeterli. Endonezya, Malezya, Çin ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu merkez bankaları ise cuma günü son döviz rezerv verilerini yayınlayacak.

Ancak her ülkenin durumu Hindistan kadar iyi değil. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu yıl yüzde 42’lik düşüşün ardından Pakistan’ın 14 milyar dolarlık rezervi üç aylık ithalatı karşılamaya yetmeyecek düzeyde.

MERKEZ BANKALARI NEDEN DÖVİZ SATAR?

Düşüşün büyüklüğü olağanüstü olsa da, para birimlerini savunmak için rezerv kullanma uygulaması yeni bir şey değil.

Merkez bankaları, yabancı sermaye bolluğunda para biriminin değerlenmesini yavaşlatmak için dolar satın alıp stok yaparken işlerin kötü gittiği dönemlerde sermaye kaçışından kaynaklanan sorunları yumuşatmak için rezervlerden yararlanabiliyor.