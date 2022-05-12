Küresel petrol üretimi nisanda azaldı

OPEC, küresel petrol üretiminin nisanda bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 740 bin varile gerilediğini duyurdu. Ayrıca OPEC, Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol talebi büyüme tahminini ikinci defa düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin nisanda bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 740 bin varile gerilediğini bildirdi.

OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde artış gösterdi. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu. OPEC, küresel ekonomik büyümede beklenen azalmaya bağlı olarak küresel petrol talebine yönelik öngörüsünde de aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan OPEC, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yükselen enflasyon ve Çin’deki Omicron varyantının yeniden artmasının etkisine atıfta bulunarak, bu yıl için küresel petrol piyasasında talep büyüme tahminini art arda ikinci defa düşürdü.

OPEC aylık raporunda 2022 küresel petrol talebi büyüme tahminini günde 3.67 milyon varilden 3.36 milyon varile düşürdü.

OPEC 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3.9’dan yüzde 3.5’e indirdi.

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