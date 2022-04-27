Küresel piyasalarda satış dalgası: Korku artıyor

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını hızlandıracağı yönündeki beklentilerin yanında jeopolitik risklerin sürmesi, borsa ve kripto gibi riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı, doları güçlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Küresel ekonomi hakkında endişelerin sürmesi nedeniyle hisse senedi piyasalarından ve kripto varlıklardan kaçış hızlandı. Dolar ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen varlıkların güçlenmesi ile birlikte son iki günde küresel piyasalarda satışlar hızlandı.

ABD’de faizlerin öngörülenden daha hızlı yükseltileceği beklentileri, yüksek enflasyon ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle dalgalı seyreden finansal piyasalar, bu hafta Çin’in başkenti Pekin’in katı corona virüsü önlemleri getirerek tecrit uygulamasına geçmesiyle oluşan ekonomik büyüme kaygılarından da etkilendi.

DOLAR YÜKSELİYOR

Dolar, ABD’de faizlerin öngörülenden daha hızlı yükseltileceği beklentileriyle ve büyüme endişeleri nedeniyle pandeminin ilk günlerden bu yana en yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti.

Doların diğer paralar karşısındaki performansını ölçen Dolar endeksi Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar, euro karşısında kazanımlarını sürdürürken Türk lirası karşısında da değer kazandı. Sabah saatlerinde dolar/TL 14,80’in üzerinde işlem gördü.

KORKU ARTIYOR

Ayrıca yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında geri çekilme yaşandı. MSCI dünya borsaları endeksi Rusya’nın Doğu Avrupa ülkelerine doğalgazı kestiği haberlerinin ardından 13 ayın dip seviyesine geriledi.

Wall Street’in korku göstergesi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi (VIX) yüzde 24 artarak 33,52’ye yükseldi. Endeks mart başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

VIX Endeksi yatırımcıların piyasa beklentileri ile ilgili takip ettiği en önemli parametrelerden biri olarak biliniyor. VIX Endeksi’nin yüksek seyretmesi, beklentilerin olumsuz ve gelecekteki risk öngörülerinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

KÜRESEL BORSALARDA SATIŞ DALGASI

Bununla birlikte ABD'de S&P 500 endeksi dün günü yüzde 2,8 düşüşle tamamladı. Ayrıca Nasdaq endeksi dün yüzde 3,9 gerilerken Eylül 2020'den beri en düşük seviyeden kapandı. Dow Jones endeksi ise yüzde 2,38 geriledi.

Asya piyasalarında da gerileme sürdü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 1,1 düşüşle 15 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1,8 geriledi.

BORSA İSTANBUL DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta 2 bin 562 puanla rekor kırarak tarihi zirvesini gören ve küresel borsalardan pozitif ayrışan BIST100 de dün geriledi. Borsa İstanbul’daki önde gelen 100 hisseyi ölçen BIST 100 endeksi dün yüzde 2,6 değer kaybıyla günü 2 bin 418 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi dün gün içerisinde en yüksek 2510 puanı, en düşük ise 2410 puan seviyesini görürken bankacılık endeksindeki gerileme de yüzde 2’yi geçti.

KRİPTO PİYASASI DÜŞTÜ

Bir diğer riskli varlık olarak bilinen ve borsalarla birlikte hareket eden kripto varlıklar da düşüşe geçti. Bitcoin yeniden 40 bin doların altına sarkarken günlük değer kaybı yüzde 5’i aştı.

Lider kripto para sabah saatlerinde 38 bin 500 dolardan işlem gördü. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum da yüzde 5 değer kaybı ile 2 bin 850 dolardan işlem gördü. Cardano 0,83 dolardan, Solana 97,5 dolardan, Dogecoin ise 0,14 dolardan işlem gördü.

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