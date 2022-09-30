KYK borçları silindi mi? KYK öğrenim kredisi borçları silinmesinde son durum…
Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen KYK öğrenim kredisinin geri ödeme borç tutarlarındaki faiz miktarının silinmesi TBMM'de yapılacak oylama sonrasında gerçekleştirilecek. Verilecek ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenleme de yer alacak.
Artan faizler ve işsizlik nedeniyle milyonlarca kişi KYK öğrenim kredisini ödemekte zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümetten gelen KYK borçları hakkında yapılandırılmaya gidileceği açıklaması heyecan yaratmıştı.
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni ekonomik torba yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı. Elitaş, yaklaşık 25 ile 30 madde arasında olmasını planladıkları ekonomik torba teklifte, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin düzenlemenin olacağını belirtti.
KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?
Karar, TBMM’de oylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.