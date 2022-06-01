Lagarde: Yeşil enerjiye geçiş fiyatları yükseltecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeşil enerjiye geçiş sürecinin enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulundu.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin yeşil enerjiye geçiş sürecinin orta vadede fiyatları artıracağı, hatta enflasyonu körükleyebileceğini söyledi.

Bank for International Settlements tarafından düzenlenen konferansta konuşan Lagarde, “Orta vadede, yeşil enerjiye geçiş maliyetlerinin artmasının yaratacağı baskı şüphesiz daha kuvvetli olacaktır. Bunun sebebi karbon yoğunluğunu azaltma ve geçiş olacak,” dedi.

Lagarde, dünyanın yeşil enerjiye geçişte daha azimli olması gerektiğini, bunun karbon fiyatlarına yukarı doğru baskı uygulayacağını, hatta ihtiyaç duyulan metal ve minerallerin maliyeti de artıracağını söyledi.

Euro bölgesinde enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların etkisiyle mayısta yüzde 8,1’e ulaşarak rekor kırmıştı.

ECB'nin gecelik mevduat faizi yüzde eksi 0,50, politika faizi yüzde 0, marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor. (REUTERS)

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